El padre de Lamine Yamal explotó tras el Balón de Oro que su hijo perdió ante Dembelé: "Aquí pasó algo muy raro"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, no se mostró para nada conforme con la decisión final y lanzó una explosiva frase tras la gala.

El pasado lunes por la tarde se celebró una nueva edición del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. Luego de una extensa votación, Ousmane Dembelé, la gran figura del PSG de Luis Enrique, venció en los votos a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y la Selección de España, y fue galardonado con el premio que otorga la revista France Football por primera vez en su carrera profesional.

Esto se debe a que el Mosquito fue la pieza clave del elenco parisino durante toda la temporada 24-25, año en qué ganaron la Ligue 1 faltando 8 jornadas para el final, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia y alzaron por primera vez en su historia el trofeo de la Champions League. Además, los parisinos llegaron a la final del Mundial de Clubes donde cayeron por 3-0 ante el Chelsea de Enzo Fernández.

Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025 Ousmane Dembelé Balón de Oro 2025 Ousmane Dembelé Balón de Oro 2025 @ballondor

Por su parte, Lamine Yamal, quien fue galardonado con el Trofeo Kopa (el mejor jugador joven del año) por segundo año consecutivo, tuvo una gran temporada en el Barcelona donde ganó la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España y es por ello que terminó segundo en la votación.

Las bombas del papá de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro De todas formas, desde la familia del joven español de 18 años no se fueron conformes con la decisión de los que votaron y quien salió a hablar con los medios fue Mounir Nasraoui, padre de Lamine. En la zona mixta a la salida de la ceremonia lanzó unas declaraciones explosivas en diálogo con el Chiringuito de Jugones: "No voy a decir robo, pero si fue un daño moral para un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Aquí ha pasado algo muy raro", sentenció.