Los mejores memes del Balón de Oro 2025 que Ousmane Dembelé le ganó a Lamine Yamal

Este lunes se entregó el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo durante la última temporada. De manera inesperada, Ousmane Dembelé le ganó el galardón a Lamine Yamal , que era el principal favorito, incluso más que el propio francés.

Dada la magnitud del evento y la cuota de sorpresa que tuvo la premiación, los usuarios en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de llenar internet con los más desopilantes memes, la mayoría apuntados al joven crack del Barcelona por su derrota.