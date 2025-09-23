El posteo de Messi tras anunciarse a Dembelé como ganador del Balón de Oro 2025: "Te lo..."

Ousmane Dembelé fue galardonado como el mejor futbolista del mundo y el astro rosarino le dedicó un posteo felicitándolo por el logro.

Luego de una temporada perfecta en el PSG donde ganó la Champions League, la Copa de Francia y la Ligue 1, además de haber llegado a la final del Mundial de Clubes, Ousmane Dembelé fue galardonado con el Balón de Oro 2025 al vencer en las votaciones a Lamine Yamal, la gran estrella del Barcelona.

El extremo derecho francés fue la gran figura del equipo dirigido por Luis Enrique y tras una temporada excepcional en la cual su rendimiento mejoraba partido tras partido, el Mosquito ganó el tan ansiado premio que entrega la revista France Football y en su discurso arriba del escenario, destacó la importancia de su paso por el elenco español y la influencia de dos grandes figuras como lo son Lionel Messi y Andrés Iniesta.

Dembelé Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro. @ballondor

“Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje. He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, sentenció.

El posteo de Messi tras anunciarse a Dembelé como ganador del Balón de Oro 2025 Tras estas grandes palabras hacia el argentino, Messi le respondió con un comentario desde su cuenta de Instagram. El capitán de la Selección argentina y del Inter Miami comentó lo siguiente en la publicación que subió Dembelé: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió en una respuesta que no tardó en vitalizarse a las pocas horas.