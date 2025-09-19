La tajante frase de Javier Mascherano sobre la renovación de Messi en Inter Miami: "No soy yo el que tiene que..."

Javier Mascherano fue consultado por la continuidad de Lionel Messi en Inter Miami y fue muy contundente con su respuesta. Qué dijo.

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, se refirió a la continuidad del 10 en Estados Unidos.

El futuro de Lionel Messi en Inter Miami atraviesa horas decisivas y mantiene en vilo no solo a la MLS, sino al mundo del fútbol en general. En ese sentido, el que se expresó sobre el tema fue nada menos que Javier Mascherano, el DT de las Garzas y excompañero del 10 en la Selección argentina y Barcelona de España.

Qué dijo Javier Mascherano sobre la renovación de Messi En la previa al duelo frente al DC United por la liga local, el Jefecito fue consultado por la continuidad de la Pulga y, entre pinzas, dejó una mirada contundente: "No voy a hablar de supuestos. Aparte no soy yo el que tiene que dar esa noticia, ojalá que se dé pronto", sentenció en primera instancia.

En paralelo, Mascherano opinó sobre lo que significaría la renovación de Messi en el equipo estadounidense: "Sería una grandísima noticia no solo para el club sino para la MLS en general, poder contar con el mejor jugador que ha jugado a este deporte por un tiempo más".

Mascherano habló sobre la renovación de Messi en Inter Miami. Mascherano habló sobre la renovación de Messi en Inter Miami. Video X: José Armando

Manteniendo su postura inicial, el DT argentino de las Garzas cerró su discurso con un mensaje cauto en el que avisó: "Hay que esperar que las cosas se desarrollen por sí solo y que lo puedan anunciar los que lo tengan que anunciar".