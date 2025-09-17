El desahogo de Mascherano tras el 3-1 de Inter Miami, con gol de Messi, a Seattle Sounders: "A veces parece que esto es un desastre y..."

Javier Mascherano analizó la gran victoria de las Garzas ante el Seattle Sounders por la MLS y fue sincero a la hora de analizar el presente del equipo.

Con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami de Javier Mascherano volvió a la victoria en la MLS. Tras el 0-3 sufrido en Charlotte, las Garzas se recompusieron ante su gente y en una especie de “revancha” luego de la caída en la final de la Leagues Cup, vencieron por 3-1 al Seattle Sounders en el Chase Stadium.

Tras el final del partido, el Jefecito hizo un análisis de la victoria del Inter Miami y destacó la importancia de los tres puntos conseguidos ante un rival directo por la lucha al título: “Sí, claramente es una victoria importante, necesaria. Veníamos el otro día de perder un partido (contra Charlotte FC) que a mi manera de verlo no habíamos merecido un resultado tan abultado y habíamos hecho cosas buenas en la primera parte”, comenzó.

“Creo que era importante tratar de volver a tener buenas sensaciones, de volver a encontrarnos con la victoria, contra un gran rival que nos sacó la posibilidad de ganar una competición hace un par de semanas. Lo hemos entendido de la mejor manera y hemos jugado el partido que teníamos que jugar, con las dificultades que venimos teniendo y, bueno, lo hemos sacado adelante. Esto nos permite ir subiendo posiciones en la clasificación y estar cada vez más cerca de de poder clasificar a los Playoffs”, agregó.

El gol de Messi en la victoria del Inter Miami El gol de Messi para el 2-0 de Inter Miami

El desahogo de Javier Mascherano por la victoria del Inter Miami Por otra parte, Javier Mascherano se refirió al presente que venía atravesando el cuadro presidido por David Beckham, y tras el triunfo se desahogó: “Yo entiendo que hemos perdido dos partidos seguidos. A veces parece que esto es un desastre y se ve todo lo malo, y parece que hay que cambiar todo. Entiendo eso, creo que por un lado es bueno porque las expectativas con nosotros son altas y nos invita a ser competitivos, a tener siempre la guardia en alto, a tratar de de no relajarnos nunca, pero bueno tampoco podíamos volvernos locos”, mencionó.