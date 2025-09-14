La tajante respuesta del DT de Charlotte sobre el penal que Messi picó y se lo atajó su arquero: "La atajada fue realmente..."

Dean Smith, técnico de Charlotte FC, analizó la victoria 3-0 ante Inter Miami y elogió a su arquero Kahlina por detener el penal del argentino.

Lionel Messi vivió otra noche amarga con Inter Miami. En el Bank of America Stadium, su equipo cayó 3-0 frente a Charlotte FC en un duelo clave de la MLS. La jugada que marcó el rumbo del partido ocurrió en el primer tiempo, cuando el rosarino intentó picar un penal al estilo ‘Panenka’. Sin embargo, el arquero croata Kristijan Kahlina adivinó la intención, se quedó en el centro del arco y tapó el disparo.

La reacción del DT de Charlotte El DT de Charlotte, Dean Smith, no ocultó su satisfacción tras el triunfo y la actuación de Kahlina. “La atajada del penal fue realmente buena. Tengo dudas sobre el penal que marcó. Pensé que era muy similar al de Brand Bronico (que no cobró). Y si el árbitro no marcó ese, no es claro ni obvio en ninguno de los dos casos. Pero bueno, Kahlina se levantó, lo atajó y luego nos repusimos y marcamos un golazo”, afirmó.

El técnico inglés también valoró la racha positiva del equipo: “Hay que reconocerles el mérito por lo que han estado haciendo. Ahora, se han convertido en poseedores de récords en esta liga. Nueve seguidos, cuesta bastante”. Y agregó: “Defensivamente, como equipo, nos hemos vuelto cada vez más fuertes a medida que avanzamos”.