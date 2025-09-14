Por qué fue reemplazado Julián Álvarez en Atlético de Madrid y qué dijo Diego Simeone

Más allá de la victoria, el partido contra el Villarreal dejó varias preocupaciones en Atlético de Madrid pensando en el partido de Champions.

Atlético de Madrid venció 2-0 al Villarreal el sábado 13 de septiembre en el Estadio Metropolitano, con goles de Pablo Barrios y Nicolás González, pero la jornada dejó dudas por el estado físico de Julián Álvarez, sustituido al descanso por “molestias”, según explicó Diego Simeone.

Qué dijo Diego Simeone sobre Julián Álvarez El entrenador argentino expresó en conferencia: “Hasta mañana que se levante… esperemos que no sea nada. Confiamos en que esté en las mejores condiciones lo más rápido posible”. Sin embargo, esta mañana se confirmó que tanto Álvarez como Nicolás González llegaron a entrenar sin inconvenientes, asegurando su disponibilidad para el debut del Atlético en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026 frente al Liverpool en Anfield.

