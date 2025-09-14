Presenta:

Por qué fue reemplazado Julián Álvarez en Atlético de Madrid y qué dijo Diego Simeone

Más allá de la victoria, el partido contra el Villarreal dejó varias preocupaciones en Atlético de Madrid pensando en el partido de Champions.

MDZ Deportes

Julián Alvarez sintió “molestias” y fue reemplazado en el partido frente a Villarreal.

Julián Alvarez sintió "molestias" y fue reemplazado en el partido frente a Villarreal.

Atlético de Madrid venció 2-0 al Villarreal el sábado 13 de septiembre en el Estadio Metropolitano, con goles de Pablo Barrios y Nicolás González, pero la jornada dejó dudas por el estado físico de Julián Álvarez, sustituido al descanso por “molestias”, según explicó Diego Simeone.

Qué dijo Diego Simeone sobre Julián Álvarez

El entrenador argentino expresó en conferencia: “Hasta mañana que se levante… esperemos que no sea nada. Confiamos en que esté en las mejores condiciones lo más rápido posible”. Sin embargo, esta mañana se confirmó que tanto Álvarez como Nicolás González llegaron a entrenar sin inconvenientes, asegurando su disponibilidad para el debut del Atlético en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026 frente al Liverpool en Anfield.

Simeone explicó que la sustitución de Julián Álvarez en el duelo de Atlético de Madrid contra Villarreal se debió a "molestias".

Simeone explicó que la sustitución de Julián Álvarez en el duelo de Atlético de Madrid contra Villarreal se debió a “molestias”.

Buenas noticias de cara a la Champions

Además de Álvarez y González, Simeone tendrá que seguir evaluando a David Hancko y Robin Le Normand, quienes presentaron molestias frente al Villarreal. Mientras tanto, Thiago Almada, Alex Baena y José María Giménez siguen descartados por lesiones recientes. La confirmación de los dos delanteros clave le permite al técnico planificar con mayor tranquilidad el esquema ofensivo ante los ingleses.

