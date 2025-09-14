¡Durísimo! Alexis Mac Allister recibió una patada criminal y hay preocupación en Liverpool

El volante argentino Alexis Mac Allister debió abandonar el campo tras un durísimo golpe recibido en la primera mitad del duelo ante Burnley.

Liverpool visitó a Burnley en la cuarta jornada de la Premier League y sufrió un momento de preocupación cuando Alexis Mac Allister recibió un fuerte golpe. El mediocampista argentino, titular en el campeón vigente, encendió las alarmas tras recibir un durísimo patadón de Ugochukwu en los primeros 15 minutos del partido.

El impacto, centrado en el tobillo de Mac Allister, provocó que este se doblara con un pisotón, generando preocupación inmediata en compañeros y cuerpo técnico. La jugada, que no terminó en expulsión de milagro, fue revisada en las repeticiones y sugirió un posible riesgo de lesión.

El video de la dura falta a Alexis Mac Allister La dura falta que recibió Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Burnley La dura falta que recibió Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Burnley

A pesar del golpe, el campeón del mundo logró continuar durante todo el primer tiempo, aunque con evidente precaución. Sin embargo, Arne Slot, entrenador del Liverpool, decidió no arriesgarlo para la segunda mitad. Alexis se quedó en el banco y fue reemplazado por Bradley, garantizando que el equipo mantuviera equilibrio en el mediocampo.

Bradley on for Mac Allister for the second half. — LFC Online (@Liverpool) September 14, 2025