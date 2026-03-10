La contundente postura de la Selección argentina sobre la sede de la Finalissima ante España

Pablo Aimar, mano derecha de Scaloni en la Selección argentina, rompió el silencio y reveló la opinión del cuerpo técnico en medio del conflicto que afecta a Qatar.

Se conoció la mirada del cuerpo técnico de Scaloni sobre la sede de la Finalissima ante España.

A 17 días de la fecha pautada (viernes 27 de marzo), la Finalissima entre la Selección argentina y España todavía es una verdadera incógnita. La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente puso en duda a Qatar como sede para albergar el partido en el Estadio Lusail y sigue sin haber confirmaciones oficiales.

La primera reacción vino desde Europa. Días atrás, los jugadores de la Roja, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles, emitieron un comunicado rechazando la posibilidad de disputar el encuentro "en una zona de conflicto", haciendo referencia a los bombardeos de Irán al país asiático. No obstante, en ahora se conoció la postura oficial de la Albiceleste.

Qué dijo Pablo Aimar sobre la sede de la Finalissima El que rompió el silencio fue nada menos que Pablo Aimar, ayudante y mano derecha de Lionel Scaloni en la vigente campeona del mundo y de América. En diálogo con el medio Cadena 3, el ex River habló sobre la compleja situación que rodea a la Finalissima y fue claro con el pensamiento que hay puertas adentro. "No sabemos todavía. Preferimos jugar en un lugar seguro", expresó.

Scaloni y Aimar, mirando el show de Messi. Foto: EFE Scaloni y Aimar, mirando el show de Messi. EFE Con esa simple frase, el Payasito reveló la preferencia que tiene el cuerpo técnico y compartió mirada con España: sería mucho más seguro mudar la sede y evitar los riesgos que implicarían viajar a Qatar para ambas delegaciones.

Cumbre ente Federaciones: se define dónde se juega el duelo entre la Selección Argentina y España Respecto a eso, está pactada una reunión decisiva entre UEFA y Conmebol para este mismo martes y allí se pondrá sobre la mesa la chance de que el partido entre Argentina y España se juegue en el Estádio da Luz de Portugal (cancha del Benfica) y no en el Lusail como estaba previsto. En ese sentido, es inminente la resolución oficial.