Se define dónde se juega la Finalissima: la sorpresiva sede que pica en punta si Qatar rescinde el contrato

UEFA y Conmebol tendrán el cónclave final donde decidirán si el duelo entre la Selección argentina y España se juega en Lusail o cambia de estadio.

La Finalissima entre Argentina y España se define en las próximas horas. ¿Dónde se juega?

Ahora sí, la decisión final sobre la Finalissima atraviesa sus horas más claves. Tras días de incertidumbre por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, Qatar anunció la reanudación de todas las actividades deportivas y pelea por no perder la sede del duelo entre la Selección argentina y España, aunque el panorama es complejo.

El país asiático hizo una inversión millonaria para albergar el partido y es por ese motivo que ejerce presión para mantener la sede en Doha. Sin embargo, surgió un problema grande: la postura de los jugadores españoles, que, a través del sindicato, se plantaron y pidieron no jugar "en una zona de conflicto".

Nueva y decisiva reunión entre UEFA y Conmebol: los posibles escenarios de la Finalissima La cumbre definitiva entre UEFA y Conmebol tendrá lugar este martes y allí quedará todo confirmado. ¿Las opciones? Al no haber fechas para disputar la Finalissima más adelante, son dos: se juega el 27 de marzo en el Estadio Lusail como estaba previsto o, en el peor de los casos, se muda la localía a Europa.

Si llega a haber acuerdo por esto último, la ciudad que pica en punta para albergar el partido sería una que no estaba en los planes de nadie. Según reveló el medio español RNE Deportes, hay muchas chances de que se pase la sede a Lisboa, más precisamente en el Estádio da Luz, la cancha del Benfica de Portugal con capacidad para 68.000 espectadores.

El estadio del Benfica pica en punta para ser la nueva sede de la Finalissima en caso de que se descarte a Qatar. El estadio del Benfica pica en punta para ser la nueva sede de la Finalissima en caso de que se descarte a Qatar. Foto: @museubenfica Si bien se hablaba de que podría disputarse en Wembley -mismo escenario que la edición pasada con Italia-, ese mismo día hay un amistoso entre Inglaterra y Uruguay y es muy complicado porque ya están todas las entradas vendidas. A su vez, el Hard Rock Stadium de Miami está descartado porque durante esa fecha se estará llevando adelante el ATP Masters 1000 (Tenis).