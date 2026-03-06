Se pierde la Finalissima: el jugador que soñaba con volver a la Selección argentina y se operará la rodilla

Un futbolista que deseaba volver a sumar minutos con la Albiceleste tomó la decisión de operarse la rodilla y se perderá la Finalissima contra España.

Mientras se define si la Finalissima se disputará en Qatar o en otra sede (Londres y Roma son las otras opciones), Lionel Scaloni y todo el CT de la Selección argentina recibió una mala noticia: Paulo Dybala no estará disponible para el choque frente a España.

Esto se debe a que el futbolista de la Roma volvió a sentir una molestia en su rodilla izquierda y decidió, junto al cuerpo médico del cuadro italiano, someterse a una artroscopia exploratoria en la articulación, cirugía que lo deja afuera del choque frente a la campeona de la Eurocopa.

Paulo Dybala se pierde la Finalissima contra España La Joya sintió una molestia en esa zona durante el entrenamiento del jueves en el Fulvio Bernardini (centro deportivo de la Roma), según informó SkySports. Ante ello, tuvo que abandonar la práctica comandado por Gian Piero Gasperini y luego de analizar la situación tomó la decisión de operarse con el profesor Piero Paolo Mariani en la Villa Stuard.

paulo dybala Paulo Dybala se operará su rodilla izquierda y no podrá estar en la Finalissima ante España. Instagram @paulodybala La intervención, de carácter exploratorio, tendrá como objetivo evaluar el estado actual de la rodilla de Paulo Dybala, una lesión que lo mantiene alejado de las canchas desde el 25 de enero, cuando se enfrentó al Milan por la 22ª jornada de la Serie A. Según informó La Gazzetta dello Sport, el delantero argentino afrontará cerca de un mes de recuperación, un plazo que lo dejaría fuera de la Finalissima ante Selección de España de fútbol y que recién le permitiría regresar a la actividad una vez finalizada esa ventana de fecha FIFA.