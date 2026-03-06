Atento, Scaloni: Alexis Mac Allister salió lesionado en la clasificación del Liverpool en la FA Cup

Liverpool , con el argentino Alexis Mac Allister , le ganó al Wolverhampton Wanderers por 3-1 en el partido que disputaron hoy, en el estadio Molineux, por la quinta ronda de la FA Cup , la copa nacional inglesa, el certamen más antiguo del fútbol inglés.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: para los “Reds” convirtieron Andrew Robertson, Mohamed Salah y Curtis Jones, mientras que el descuento del local fue convertido por el surcoreano Hwang Hee-Chan, en tiempo cumplido.

Con el triunfo, Liverpool accedió a los cuartos de final, instancia en la que deberá esperar al sorteo para conocer a su rival, en plena búsqueda de la novena FA Cup de su historia, habiendo ganado la última en la temporada 2021/22.

La primera llegada del partido fue de la visita, con un remate de primera del mediocampista argentino campeón del Mundo Alexis Mac Allister , que definió con potencia desde el borde del área, aunque su remate fue a parar a las manos del arquero Sam Johnstone.

En un partido cuyos goles llegaron en el segundo tiempo, el primero de ellos fue convertido por Andrew Robertson a los cinco minutos, recibiendo sobre el borde del área grande y sacando un zurdazo bajo y cruzado, que fue inalcanzable para el arquero rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030028517631529466&partner=&hide_thread=false ¡GOLPEARON LOS REDS! Salah arrancó la jugada y la pelota le llegó a Robertson, que sacó un gran remate para el 1-0 de Liverpool vs. Wolves por la 5ta ronda de la #FACup.



Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TKlibaOGY9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Dos minutos más tarde, un pase filtrado del mediocampista Rio Ngumoha permitió el desborde de Robertson por izquierda, cuyo centro atrás llegó hasta el segundo palo y fue empujado al gol por Salah.

Cuando iban 28 minutos de la segunda etapa, Curtis Jones recibió por el costado derecho del ataque, encaró hacia el medio y remató bajo, colando un remate rasante por el palo derecho de Johnstone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030033805935878469&partner=&hide_thread=false ¡¡PFF, DEFINITE ALGO, CURTIS!! Jones encaró, se generó el espacio y sacó un gran remate para el 3-0 de Liverpool vs. Wolves.



Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2JOG8bqkhm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Alexis Mac Allister salió lesionado y encendió las alarmas en la Selección argentina

El peor momento del partido para el Liverpool, y para la Selección argentina, llegó en 36 minutos del complemento, con una dura patada de Hee-Chan sobre Mac Allister, que le arrastró la rodilla derecha y lo obligó a pedir el cambio, aunque pudo retirarse caminando con normalidad.

Mac Allister salió lesionado en la clasificación del Liverpool X @SC_ESPN

El único gol de los Wolves llegó en 45 minutos del segundo tiempo, con un pase largo que dejó mano a mano al mencionado atacante surcoreano, que enfrentó el achique del arquero Alisson Becker y colocó la pelota en el segundo palo, lejos del alcance del brasileño.

Fuente: NA