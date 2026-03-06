Atento, Scaloni: Alexis Mac Allister salió lesionado en la clasificación del Liverpool en la FA Cup
Alexis Mac Allister tuvo que pedir el cambio sobre el final del partido tras una fuerte infracción del coreano Hwang Hee Chan.
Liverpool, con el argentino Alexis Mac Allister, le ganó al Wolverhampton Wanderers por 3-1 en el partido que disputaron hoy, en el estadio Molineux, por la quinta ronda de la FA Cup, la copa nacional inglesa, el certamen más antiguo del fútbol inglés.
Los goles llegaron en el segundo tiempo: para los “Reds” convirtieron Andrew Robertson, Mohamed Salah y Curtis Jones, mientras que el descuento del local fue convertido por el surcoreano Hwang Hee-Chan, en tiempo cumplido.
Con el triunfo, Liverpool accedió a los cuartos de final, instancia en la que deberá esperar al sorteo para conocer a su rival, en plena búsqueda de la novena FA Cup de su historia, habiendo ganado la última en la temporada 2021/22.
La primera llegada del partido fue de la visita, con un remate de primera del mediocampista argentino campeón del Mundo Alexis Mac Allister, que definió con potencia desde el borde del área, aunque su remate fue a parar a las manos del arquero Sam Johnstone.
En un partido cuyos goles llegaron en el segundo tiempo, el primero de ellos fue convertido por Andrew Robertson a los cinco minutos, recibiendo sobre el borde del área grande y sacando un zurdazo bajo y cruzado, que fue inalcanzable para el arquero rival.
Dos minutos más tarde, un pase filtrado del mediocampista Rio Ngumoha permitió el desborde de Robertson por izquierda, cuyo centro atrás llegó hasta el segundo palo y fue empujado al gol por Salah.
Cuando iban 28 minutos de la segunda etapa, Curtis Jones recibió por el costado derecho del ataque, encaró hacia el medio y remató bajo, colando un remate rasante por el palo derecho de Johnstone.
Alexis Mac Allister salió lesionado y encendió las alarmas en la Selección argentina
El peor momento del partido para el Liverpool, y para la Selección argentina, llegó en 36 minutos del complemento, con una dura patada de Hee-Chan sobre Mac Allister, que le arrastró la rodilla derecha y lo obligó a pedir el cambio, aunque pudo retirarse caminando con normalidad.
El único gol de los Wolves llegó en 45 minutos del segundo tiempo, con un pase largo que dejó mano a mano al mencionado atacante surcoreano, que enfrentó el achique del arquero Alisson Becker y colocó la pelota en el segundo palo, lejos del alcance del brasileño.
Fuente: NA