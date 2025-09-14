La tajante frase de Mascherano sobre el penal que picó Messi y se lo atajaron en el 0-3 ante Charlotte: "No podemos ser..."

Inter Miami sufrió un duro golpe en la MLS al caer 3-0 frente a Charlotte FC. Lionel Messi tuvo la gran chance de abrir el marcador en el primer tiempo, pero su penal fue detenido por el arquero croata Kristijan Kahlina. La acción terminó siendo un punto de quiebre: apenas dos minutos después, el local aprovechó un contragolpe letal y el israelí Idan Toklomati marcó el 1-0.

Messi , visiblemente frustrado tras la jugada , no logró conectarse en ataque y extrañó la ausencia de su socio Luis Suárez, suspendido debido a su expulsión en la final de la Leagues Cup.

Lionel Messi picó el penal, se lo atajaron y el Inter Miami fue goleado.

Al término del partido, Javier Mascherano mostró autocrítica pero defendió a Messi con firmeza. “Me preocupa, perdimos 3-0. Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Con relación al penal, fue tajante: “No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo”.

El “Jefecito” admitió que el equipo quedó desorganizado en varios pasajes del juego y pidió reacción inmediata: “Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro”, señaló en referencia al cruce ante Seattle Sounders.

El penal que le atajaron a Leo Messi

Messi picó el penal y se lo atajaron Lionel Messi picó el penal y se lo atajaron. Apple TV

Charlotte, imparable en la MLS

La derrota de Inter Miami estuvo marcada también por el gran presente de Charlotte FC. Con los tres tantos de Toklomati, el equipo igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga estadounidense, marca que estaba en manos de Seattle Sounders desde 2018.