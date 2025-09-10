Sin jugar, en la última fecha Messi consiguió uno de los pocos logros que le quedaban en el fútbol

A pesar de no jugar ante la Tri, Lionel Messi sumó un logro más con la Selección argentina y ahora va por uno que le queda pendiente de hace tres años atrás.

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por la mínima ante Ecuador en Guayaquil. El equipo comandado por Lionel Scaloni, que no contó con Lionel Messi, su máxima figura, no hizo pie en su visita a la Tri y con dudoso penal, que terminó convirtiendo Enner Valencia, terminaron perdiendo el compromiso.

A pesar de la derrota y de que no jugó el partido ante la Tri, Leo consiguió un nuevo logro en su exitosa carrera: con 8 goles en total, se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias por primera vez en su carrera al vencer al boliviano Miguel Terceros (7 tantos).

Lionel Messi fue el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas El astro rosarino le convirtió un gol a Ecuador en la primera fecha. Luego marcó un doblete en su visita a Perú por la cuarta jornada y varias jornadas más adelante, se despachó con un hat trick frente a Bolivia en el Monumental. Finalmente, el pasado jueves marcó un doblete ante Venezuela en su último partido oficial con la Selección argentina en el país.

Lionel Messi Lionel Messi fue el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Esta fue la sexta participación de Lionel Messi en una Eliminatoria Sudamericana, ya que también disputó los clasificatorios para los Mundiales de Alemania 2006 (no hizo goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles). Además, lo más cerca que había estado de ser el goleador fue en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, en las que convirtió en 10 ocasiones, solo una menos que su gran amigo y compañero en el Inter Miami, el uruguayo Luis Suárez.