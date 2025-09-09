Sin Messi y con la baja de Almada, se definió quién usará la 10 en la Selección argentina contra Ecuador

Ante la ausencia de Messi y Thiago Almada en el duelo frente a Ecuador, el dorsal número 10 de la Selección argentina tendrá un portador inédito.

Messi no jugará ante Ecuador y la 10 de la Selección argentina tendrá un portador inédito.

La Selección argentina, ya clasificada al Mundial 2026 desde hace varios meses y con el primer lugar de la tabla asegurado, cerrará este martes las Eliminatorias Sudamericanas en condición de visitante contra Ecuador en Guayaquil desde las 20 horas. Para este último duelo clasificatorio, no contará con su capitán y máxima figura, Lionel Messi.

Tras su espectacular despedida de suelo nacional el último jueves con el 3-0 sobre Venezuela, la Pulga confirmó en diálogo con la prensa que no jugaría el encuentro de mañana frente a la Tri de Sebastián Beccacece. En ese sentido, quedó la incógnita de quién portará la mítica camiseta número 10 en ausencia del rosarino.

Thiago Almada era el elegido, pero tampoco jugará Thiago Almada Argentina Venezuela Thiago Almada finalmente no jugará por molestias físicas. EFE

Es que, además de Leo, tampoco están en la nómina otros que han usado el dorsal en su reemplazo, como Ángel Di María, Ángel Correa o Paulo Dyabala. Por lo tanto, en está oportunidad tendrá el honor de lucirlo un futbolista inédito, y el elegido era Thiago Almada, quien venía haciendo méritos con la Albiceleste en el último tiempo.

Sin embargo, el ex Vélez sufrió una molestia física de último momento este mismo martes. Tras esperar algunas horas para ver si podría jugar o no, finalmente quedó descartado, por lo que la camiseta número 10 volvió a quedar vacante. Y nuevamente, el privilegiado terminó siendo un futbolista que nunca la había usado.