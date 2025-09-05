Lionel Messi no viaja a Ecuador para el último partido de Eliminatorias con la Selección: el motivo

Tras brillar en su despedida oficial en el país con dos goles, Lionel Messi confirmó que no viajará a Guayaquil y explicó los motivos que acordó junto al DT.

En zona mixta, Leo confirmó que consensuó con Scaloni en no ir al próximo partido de la Selección argentina.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Venezuela en el Monumental. En una noche histórica y emotiva, con doblete incluido, el capitán cerró su último partido oficial en el país. Pero rápidamente llegó la noticia: no estará en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en Ecuador.

La Pulga explicó los motivos y contó que la decisión fue consensuada con Lionel Scaloni. “Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien”, aseguró.

La decisión de Lionel Messi y Scaloni: descanso en Miami y ausencia ante Ecuador

El rosarino priorizó su regreso a Florida para reincorporarse a Inter Miami. Allí, su equipo encara la parte decisiva de la temporada en la MLS, torneo que se transformó en una de las principales metas del año.

En conferencia, Messi también recordó que en el último mes arrastró molestias físicas que lo condicionaron. “Tuve la lesión que me dejó parado 15 días, me cortó el ritmo, me volví a no sentir cómodo... Se viene una seguidilla importante. Espero terminar bien el año para después arrancar bien la pretemporada”, señaló.