Emotivo: las lágrimas de Lionel Messi durante la entrada en calor y la emoción junto a sus hijos en el himno

En el calentamiento previo al choque con Venezuela, Lionel Messi no pudo contener el llanto en su último partido oficial con la Selección en Argentina.

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante la entrada en calor de la Selección argentina previo al duelo ante Venezuela por la Eliminatorias. Cuando los cuatro costados del Monumental empezaron a corear su nombre, el 10, que vive una noche más que especial al ser su último partido oficial en suelo argentino, se quebró por unos largos segundos en pleno campo de juego.

Las primeras lágrimas de Lionel Messi en una noche más que especial Al estilo de siempre, la Scaloneta salió unida al calentamiento previo con el capitán a la cabeza. Claro, ni bien asomó por las escaleras de la cancha de River los hinchas lo recibieron con una tremenda ovación como siempre, pero con los sentimientos a flor de piel luego del anuncio de la Pulga de que, frente a la Vinotinto, será su última presentación por los puntos en el país.

Ni bien saltó al verde césped las cámaras se fueron directo al protagonista de la noche. Al instante, llegó una eufórica ovación que hizo lagrimear a Messi mientras hacía los movimientos precompetitivos, totalmente consternado por la tremenda muestra de afecto de la gente en el Monumental.

La emoción de Lionel Messi en la entrada en calor de la Selección. La emoción de Lionel Messi en la entrada en calor de la Selección. Video: TyC Sports

Sin embargo, la emoción del capitán de la Selección se intensificó durante el himno argentino. Acompañado sus tres hijos, el 10 intentó no volver a quebrarse, pero no pudo: con una respiración tan profunda como emotiva, besó a Ciro en la cabeza, alzó la frente y disfrutó nuevamente del momento con lágrimas en sus ojos.