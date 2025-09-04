Despedida de Messi: el color de los hinchas en la previa entre Argentina y Venezuela

Este jueves, a partir de las 20.30, comenzará el encuentro entre Argentina y Venezuela en el Monumental, en un partido que marcará el último de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste en el país por las Eliminatorias Sudamericanas. Con la apertura a las 16.30, los hinchas comenzaron a llenar el estadio varias horas antes.

Mucha es la expectativa de este encuentro, no solo por tratarse del último de la Selección por Eliminatorias previo al Mundial 2026, con un equipo clasificado hace varias fechas, sino principalmente por ser el último de Messi con la camiseta de Argentina en el país. Por eso, desde temprano se pudo ver a los hinchas en los alrededores de la cancha, incluso antes de la apertura de las puertas, y que lentamente comenzaron a ubicarse en el estadio.