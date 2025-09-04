Presenta:

Despedida de Messi: el color de los hinchas en la previa entre Argentina y Venezuela

Los hinchas ya empiezan a llenar el Monumental, en lo que será el último encuentro de Lionel Messi en las Eliminatorias en el país.

MDZ Sociedad

Juan Mateo Aberastain/MDZ

Este jueves, a partir de las 20.30, comenzará el encuentro entre Argentina y Venezuela en el Monumental, en un partido que marcará el último de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste en el país por las Eliminatorias Sudamericanas. Con la apertura a las 16.30, los hinchas comenzaron a llenar el estadio varias horas antes.

Mucha es la expectativa de este encuentro, no solo por tratarse del último de la Selección por Eliminatorias previo al Mundial 2026, con un equipo clasificado hace varias fechas, sino principalmente por ser el último de Messi con la camiseta de Argentina en el país. Por eso, desde temprano se pudo ver a los hinchas en los alrededores de la cancha, incluso antes de la apertura de las puertas, y que lentamente comenzaron a ubicarse en el estadio.

Las imágenes de la previa de Argentina, en el último encuentro de Messi por Eliminatorias

La previa de Argentina Venezuela (2)
La previa de Argentina y Venezuela en el Monumental.

La previa de Argentina y Venezuela en el Monumental.

La previa de Argentina y Venezuela
La previa de Argentina y Venezuela (2)
Las banderas en el último encuentro de Messi con la Selección en Argentina.

Las banderas en el último encuentro de Messi con la Selección en Argentina.

La previa de Argentina y Venezuela (1)
Las banderas en el último encuentro de Messi con la Selección en Argentina.

Las banderas en el último encuentro de Messi con la Selección en Argentina.

Previa Argentina Venezuela (2)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela (3)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela (4)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela (5)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela

Los hinchas de Argentina en la previa ante Venezuela.

Previa Argentina Venezuela (6)
Una de las tribunas del Monumental está clausurada por cantos racistas a hinchas colombianos en el último partido.

Una de las tribunas del Monumental está clausurada por cantos racistas a hinchas colombianos en el último partido.

Previa Argentina Venezuela (1)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

Previa Argentina Venezuela (7)
La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

La previa de los hinchas en el último encuentro de Messi por Eliminatorias.

