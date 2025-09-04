La Selección argentina recibe a Venezuela, en el último partido oficial de Messi en el país: hora y TV

En el Monumental, los ojos estarán puestos en la última función del astro argentino con la camiseta de la Selección en casa.

La Selección argentina se enfrenta hoy a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, un partido que tendrá un plus que lo hará especial: será el último de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta “Albiceleste”. El encuentro está programado para las 20:30, en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Dominio absoluto de la Selección argentina en Eliminatorias La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

De cara a este partido, Scaloni aún mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico. La otra incertidumbre está en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez aún luchan por una posición.

messi eliminatorias Lionel Messi jugará su último partido oficial con la Selección argentina en el país. Shutterstock

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial. Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de Repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.