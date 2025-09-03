Scaloni lloró tras hablar de Lionel Messi y su despedida oficial en Argentina: el particular motivo

El DT no pudo ocultar su emoción al hablar de Lionel Messi y lo que será su último partido oficial con la Selección en el país.

Es por ello que este tema fue el gran centro de preguntas en la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni este miércoles por el mediodía. La primera de todas fue sobre cómo estaba él ante semejante anuncio: “Es un partido, por lo que ya declaró Leo (Messi), que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo", comenzó.

"Yo soy el primero que lo voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha y que él mismo lo disfrute porque lo merece. ¿Si es especial para mí? No, lo vivo normal", agregó el oriundo de Pujato.

Video: la frase de Lionel Scaloni sobre el último partido oficial de Messi en Argentina Lionel Scaloni y una gran frase sobre el último partido oficial de Messi con la Selección en Argentina

La emoción de Lionel Scaloni al hablar sobre Messi y su despedida oficial en Argentina Tras responder otras preguntas, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América fue consultado nuevamente sobre Leo y en esta ocasión le preguntaron sobre lo que fue compartir todo con el ocho veces ganador del Balón de Oro (jugaron en la Selección en 2006 y lo dirigió desde 2019 hasta la fecha de hoy): “Jugué con él (Messi) y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide", sentenció.