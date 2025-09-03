El posteo que Nicolás Vázquez le dedicó a Lionel Messi luego de asistir a su obra de teatro
El futbolista visitó a Nico Vázquez en la función de "Rocky" y sorprendió a todo el público que no dudó en corear su nombre.
Lionel Messi revolucionó la obra de teatro que lleva adelante Nicolás Vázquez en Buenos Aires. El futbolista decidió presentarse y el actor no dudó en hacerlo subir para que hable frente a los fanáticos que se encontraban en el recinto.
Luego de este momento, Vázquez decidió compartir un hermoso posteo en su cuenta de Instagram: "Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia".
"Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos. Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción", comentó Nicolás en otra parte del texto.
Video: Lionel Messi junto a Nicolás Vázquez en la obra de teatro
Además, subrayó: "Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón".
El posteo de Nicolás Vázquez para Lionel Messi
Lionel asistió al teatro junto a sus padres y hermanos para vivir una noche diferente en la previa a lo que será el partido frente a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por supuesto, que a la salida los fanáticos lo esperaron y él salió con una enorme sonrisa, saludó y luego ingresó al vehículo que lo trasladaría.