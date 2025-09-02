Lionel Messi fue a ver la obra de Nicolás Vázquez y terminó ovacionado: el video

El capitán de la Selección se encuentra en el país para disputar la fecha de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 y pasó por el teatro.

Nicolás Vázquez la está rompiendo con "Rocky", la obra que homenajea a la espectacular saga de "Rocky Balboa". El actor cuenta con un gran elenco y las funciones siempre están con localidades agotadas. Sin embargo, la función de esta noche tuvo un condimento especial para quienes estuvieron presentes.

Es que quien asistió al teatro a presencial la obra fue nada más ni nada menos que Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y jugador del Inter Miami. Nicolás, por supuesto, lo hizo subir al escenario y el video del momento se volvió viral en cuestión de segundos.

El actor le pidió una devolución de la obra y Lionel no dudó en agarrar el micrófono: "Buenas noches. La verdad que son todos unos fenómenos y para mí es una ocasión muy especial, toda mi familia está en Buenos Aires porque siempre están en Rosario".

Video: Messi fue ovacionado en la obra de Nicolás Vázquez Lionel Messi fue a ver la obra de Nicolás Vázquez y fue ovacionado: el video

Luego, agregó: "Te había prometido que iba a venir... Por suerte pude venir, pude disfrutar y estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es lo más importante". También subrayó que fue "un placer haber compartido la noche con todos ustedes".