Tras regresar de su lesión, la tajante sentencia de Rodri ante el mal presente del City: "No soy Messi, no..."

Rodri volvió a las canchas tras varios meses de lesión, pero el Manchester City sigue sin recuperar su nivel y ya acumula 2 derrotas en 3 fechas de la Premier.

El Manchester City ha sido en los últimos años uno de los principales equipos del mundo, con un dominio abrumador en Inglaterra y como un candidato fijo a ganar siempre a nivel internacional. Sin embargo, la última temporada tuvo un fuerte bajón, no ganó ningún título, jamás estuvo en pelea en la Premier y quedó prontamente eliminado de la Champions.

Se asoció mucho la merma en el rendimiento y los resultados en la grave lesión que sufrió Rodri Hernández, la cual lo marginó de gran parte de la campaña. Ya recuperado físicamente, regresó a las canchas hace unas semanas. Aún así, el equipo sigue sin levantar cabeza y ya acumula dos derrotas en las primeras tres fechas del nuevo campeonato de la liga inglesa.

Las declaraciones de Rodri sobre el mal momento del Manchester City Manchester City Rodri Haaland Manchester City no levanta cabeza tras la pésima temporada 2024/25. EFE

Luego de la caída de los Citizens de este domingo por 2-1 ante el Brighton, el volante español habló con la prensa y lanzó una contundente sentencia: "No soy Lionel Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos".

Por otro lado, se refirió a su situación particular: "Tengo que recuperarme y alcanzar mi mejor nivel. Por volver no vamos a ganar. Esto es un deporte colectivo y espero que tras el parate de la fecha FIFA estemos mucho mejor", sostuvo el ganador del Balón de Oro 2024.