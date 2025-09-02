Se definió el futuro de Dibu Martínez luego de que se cayera su pase al Manchester United: dónde atajará
Tras su frustrado pase al Manchester United, Emiliano Martínez ya sabe en qué equipo continuará su carrera durante la actual temporada.
Los últimos días del mercado europeo fueron verdaderamente movidos para Emiliano Martínez. Y es que, sobre la campanada final, el Manchester United volvió a la carga por el argentino del Aston Villa, a tal punto que llegaron a un acuerdo en los términos de su contrato y estaban cerca del entendimiento entre clubes. Sin embargo, los Red Devils dieron marcha atrás, contrataron a otro arquero y descartaron la chance de sumar a Dibu.
Si bien al final de la temporada pasada era casi un hecho que el campeón del mundo cambiaría de club luego de su emotiva despedida en el último partido de los Villanos, lo cierto es que las altas pretensiones de los Birmingham, que querían cerca de 40 millones para dejarlo ir, hicieron que ninguna opción prosperara y nadie estuvo dispuesto a pagar esa cifra por el arquero de 33 años.
Fin de la novela: Dibu Martínez seguirá atajando en el Aston Villa
Más allá del fuerte interés del Galatasaray de Turquía, que reactivó las charlas por Martínez tras el no del United, al referente de la Selección argentina no lo tentaba la chance de jugar en una liga de menor nivel que la Premier League. En ese sentido, ya con el libro de pases cerrado y sin otra alternativa, el 23 seguirá atajando en el Aston Villa.
No obstante, ahora la mayor incertidumbre recae en cómo quedó la relación entre el entrenador Unai Emery y el propio Dibu, dado a que el arquero, por la chance concreta de mudarse a Old Trafford, no estuvo presente en la derrota 0-3 del Villa ante el Crystal Palace el pasado domingo, cuando estaba todo dado para que sea titular y ni siquiera terminó siendo parte del banco de suplentes.
Las declaraciones del DT de Aston Villa sobre Dibu que abrieron el interrogante
La decisión de Emery de darle la titularidad al neerlandés Marco Bizot no hizo más que alimentar los rumores. Tras la caída por la fecha 3 de la Premier, el DT fue consultado por la ausencia del argentino y respondió de una forma enigmática: “Marco Bizot”. Lo repitió tres veces, y cuando la periodista insistió, cortó en seco con un “se acabó el tiempo” que muchos interpretaron como una pista del futuro de su arquero.
Así las cosas, el Dibu Martínez se sumó a la Selección argentina en el predio de Ezeiza de cara a los últimos dos compromisos por las Eliminatorias ante Venezuela en el Monumental y Ecuador como visitante, el 4 y 9 de septiembre respectivamente. Recién cuando emprenda su vuelta a Birmingham habrá certezas de si seguirá siendo titular en el Aston Villa o no, aunque no es dato menor que es el capitán del equipo hace ya un tiempo.