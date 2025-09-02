Se definió el futuro de Dibu Martínez luego de que se cayera su pase al Manchester United: dónde atajará

El mercado de pases de Europa llegó a su fin y Emiliano Martínez ya tiene certezas sobre su futuro. Foto: EFE.

Los últimos días del mercado europeo fueron verdaderamente movidos para Emiliano Martínez. Y es que, sobre la campanada final, el Manchester United volvió a la carga por el argentino del Aston Villa, a tal punto que llegaron a un acuerdo en los términos de su contrato y estaban cerca del entendimiento entre clubes. Sin embargo, los Red Devils dieron marcha atrás, contrataron a otro arquero y descartaron la chance de sumar a Dibu.

Si bien al final de la temporada pasada era casi un hecho que el campeón del mundo cambiaría de club luego de su emotiva despedida en el último partido de los Villanos, lo cierto es que las altas pretensiones de los Birmingham, que querían cerca de 40 millones para dejarlo ir, hicieron que ninguna opción prosperara y nadie estuvo dispuesto a pagar esa cifra por el arquero de 33 años.

Fin de la novela: Dibu Martínez seguirá atajando en el Aston Villa Más allá del fuerte interés del Galatasaray de Turquía, que reactivó las charlas por Martínez tras el no del United, al referente de la Selección argentina no lo tentaba la chance de jugar en una liga de menor nivel que la Premier League. En ese sentido, ya con el libro de pases cerrado y sin otra alternativa, el 23 seguirá atajando en el Aston Villa.

No obstante, ahora la mayor incertidumbre recae en cómo quedó la relación entre el entrenador Unai Emery y el propio Dibu, dado a que el arquero, por la chance concreta de mudarse a Old Trafford, no estuvo presente en la derrota 0-3 del Villa ante el Crystal Palace el pasado domingo, cuando estaba todo dado para que sea titular y ni siquiera terminó siendo parte del banco de suplentes.

