¡Bombazo! El pase de Dibu Martínez al Manchester United se cayó: el exótico club al que podría ir

A pesar de que parecía que tenían todo acordado, finalmente el Manchester United no fichará a Emiliano Martínez, que debe buscar un nuevo equipo a contrarreloj.

Este fin de semana impactó al mundo del fútbol la noticia de que Emiliano Martínez había llegado a un acuerdo contractual con el Manchester United. Sobre el cierre del mercado de pases, esto lo dejaba fuera del Aston Villa después de 5 temporadas, y ayer fue excluido por Unai Emery para el partido ante Crystal Palace.

Sin embargo, por más que todo parecía encaminado y faltaba nomás ultimar detalles para cerrar la contratación, a último momento, este lunes por la mañana, el pase se terminó cayendo. Los Red Devils optaron por fichar al arquero belga Senne Lammens, proveniente del Royal Antwerp, por lo que el Dibu se quedó sin lugar.

El Dibu Martínez no jugará en el Manchester United Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1962470053556654269&partner=&hide_thread=false After Manchester United proceeding with Senne Lammens deal, solutions are being explored for Dibu Martínez.



Argentina goalkeeper being discussed with Galatasaray in the recent hours. pic.twitter.com/ph99wo5Hpx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano hace instantes en su cuenta de X. Esto deja al campeón del mundo con la Scaloneta en una situación muy compleja y con la urgencia de encontrar un nuevo club a contrarreloj, ya que el libro de pases en Europa cierra este mismo 1 de septiembre.

En ese sentido, el propio Romano reveló que el arquero marplatense, cuya estadía en Aston Villa pareciera no tener punto de retorno, está en conversaciones con el Galatasaray de Turquía, que aparece en el horizonte como la opción más probable para que el héroe de la Selección argentina en Qatar 2022 continúe su carrera a menos de un año para el Mundial 2026.