¡Bombazo! El pase de Dibu Martínez al Manchester United se cayó: el exótico club al que podría ir
A pesar de que parecía que tenían todo acordado, finalmente el Manchester United no fichará a Emiliano Martínez, que debe buscar un nuevo equipo a contrarreloj.
Este fin de semana impactó al mundo del fútbol la noticia de que Emiliano Martínez había llegado a un acuerdo contractual con el Manchester United. Sobre el cierre del mercado de pases, esto lo dejaba fuera del Aston Villa después de 5 temporadas, y ayer fue excluido por Unai Emery para el partido ante Crystal Palace.
Sin embargo, por más que todo parecía encaminado y faltaba nomás ultimar detalles para cerrar la contratación, a último momento, este lunes por la mañana, el pase se terminó cayendo. Los Red Devils optaron por fichar al arquero belga Senne Lammens, proveniente del Royal Antwerp, por lo que el Dibu se quedó sin lugar.
El Dibu Martínez no jugará en el Manchester United
La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano hace instantes en su cuenta de X. Esto deja al campeón del mundo con la Scaloneta en una situación muy compleja y con la urgencia de encontrar un nuevo club a contrarreloj, ya que el libro de pases en Europa cierra este mismo 1 de septiembre.
En ese sentido, el propio Romano reveló que el arquero marplatense, cuya estadía en Aston Villa pareciera no tener punto de retorno, está en conversaciones con el Galatasaray de Turquía, que aparece en el horizonte como la opción más probable para que el héroe de la Selección argentina en Qatar 2022 continúe su carrera a menos de un año para el Mundial 2026.
En caso de que se dé su llegada al gigante otomano, el Dibu Martínez ocuparía el puesto que dejó vacante Fernando Muslera y compartiría plantel con su compatriota Mauro Icardi y otras figuras como el colombiano Davisnson Sánchez, el italiano Nicolo Zaniolo, el alemán Leroy Sané y el nigeriano Victor Osimhen. El cuadro rojinaranja viene de ser campeón el último año de la Superliga turca y participará esta temporada de la Champions League.