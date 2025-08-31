¡Bombazo! Un gigante de Europa volvió a la carga por Dibu Martínez y ya arregló su contrato: negocian contrarreloj
Dibu Martínez, arquero del Aston Villa, arregló su contrato con un gigante del Viejo Continente y ahora restan que se ponga de acuerdo los clubes.
El Dibu Martínez sigue enfocado en el Aston Villa y la Selección argentina. Luego de perderse la primera fecha de la Premier League ante el Newcastle (debía cumplir una fecha de sanción), el marplatense volvió a las canchas el pasado fin de semana en la derrota por 1-0 ante el Brentford.
Ahora, este domingo a las 15:00 (hora de Argentina), el Dibu volverá a ser de la partida en el equipo dirigido por Unai Emery cuando se mida ante el Crystal Palace por la tercera jornada del certamen inglés. No obstante, mientras se mantiene enfocado en el duelo ante las Urracas, una noticia sobre su futuro sacudió a todos los fanáticos de los Villanos.
Te Podría Interesar
El Manchester United volvió a la carga por Dibu Martínez
Según informó el periodista especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, el Manchester United, equipo que había puesto los ojos en el campeón del mundo hace unas semanas atrás, acordó un contrato con el arquero y ahora todo depende de llegar a un acuerdo con al Aston Villa. No obstante, habrá que ver si la dirigencia del equipo de Birmingham acepta la oferta que enviarán los Diablos Rojos.
Además, el Dibu Martínez es la segunda opción del United, ya que está muy cerca de abrochar la llegada de Senne Lemmes, arquero belga del Royal Antwerp. El tema es que los dirigidos por Ruben Amorim quieren estar preparados en caso de que el acuerdo se caiga en las próximas 36 horas (lo que resta para que cierre el mercado de pases en Europa este lunes 1 de septiembre a las 18:00 del Reino Unido).
El mal inicio de temporada del Manchester United
Los Diablos Rojos tuvieron un comienzo de temporada para el olvido. Luego de un mercado de pases en el que gastaron más de 200 millones de euros en fichajes, perdieron por la mínima ante el Arsenal en Old Trafford, luego igualaron 1-1 ante el Fulham y el pasado martes protagonizaron un papelón al quedar eliminado por penales de la FA Cup ante el Grimsby Town (equipo de la cuarta división inglesa). De todas formas, el pasado sábado vencieron al Burnley de forma agónica y sumados sus tres primeros puntos en la Premier.