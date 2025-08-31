¡Bombazo! Un gigante de Europa volvió a la carga por Dibu Martínez y ya arregló su contrato: negocian contrarreloj

Dibu Martínez, arquero del Aston Villa, arregló su contrato con un gigante del Viejo Continente y ahora restan que se ponga de acuerdo los clubes.

El Dibu Martínez sigue enfocado en el Aston Villa y la Selección argentina. Luego de perderse la primera fecha de la Premier League ante el Newcastle (debía cumplir una fecha de sanción), el marplatense volvió a las canchas el pasado fin de semana en la derrota por 1-0 ante el Brentford.

Ahora, este domingo a las 15:00 (hora de Argentina), el Dibu volverá a ser de la partida en el equipo dirigido por Unai Emery cuando se mida ante el Crystal Palace por la tercera jornada del certamen inglés. No obstante, mientras se mantiene enfocado en el duelo ante las Urracas, una noticia sobre su futuro sacudió a todos los fanáticos de los Villanos.

El Manchester United volvió a la carga por Dibu Martínez Según informó el periodista especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, el Manchester United, equipo que había puesto los ojos en el campeón del mundo hace unas semanas atrás, acordó un contrato con el arquero y ahora todo depende de llegar a un acuerdo con al Aston Villa. No obstante, habrá que ver si la dirigencia del equipo de Birmingham acepta la oferta que enviarán los Diablos Rojos.

Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Además, el Dibu Martínez es la segunda opción del United, ya que está muy cerca de abrochar la llegada de Senne Lemmes, arquero belga del Royal Antwerp. El tema es que los dirigidos por Ruben Amorim quieren estar preparados en caso de que el acuerdo se caiga en las próximas 36 horas (lo que resta para que cierre el mercado de pases en Europa este lunes 1 de septiembre a las 18:00 del Reino Unido).