Por qué el futuro del Dibu Martínez podría estar en manos de Pep Guardiola

El futuro de Emiliano Martínez podría definirse por una decisión del mismísimo Pep Guardiola . El entrenador del Manchester City , tiene en mente un movimiento en el mercado de pases que, de concretarse, allanaría el camino del arquero argentino hacia el Manchester United .

En este mercado, la Premier League volvió a ser la más gastadora, superando en inversión a LaLiga, la Bundesliga y la Serie A. El Manchester City, protagonista habitual en este terreno, ya invirtió cerca de 180 millones de euros en incorporaciones como Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, James Trafford, Rayan Ait-Nouri y Sverre Nypan. Pero Guardiola todavía quiere un golpe más.

La atención está puesta en la situación de Gianluigi Donnarumma en el PSG. El arquero italiano atraviesa un momento tenso en París por el estancamiento de su renovación, y Guardiola pretende aprovecharlo para sumarlo a sus filas, incluso después de haber fichado a James Trafford por 31 millones.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercados de pases, la operación por Donnarumma podría convertirse en una gran noticia para Dibu Martínez . Si el City incorpora al italiano, el Manchester United quedaría con el camino despejado para avanzar definitivamente por el arquero marplatense, ya que ambos compiten por el mismo objetivo en el mercado.

También es clave la salida de Ederson Moraes al Galatasaray, transferencia que se encuentra en sus últimos detalles. Con la venta del brasileño, el City aceleraría por Donnarumma , tasado en unos 50 millones de euros por el PSG.

Una operación en la Premier League que involucra a Guardiola y Donnarumma, podría abrirle las puertas del Manchester United a Emiliano Martínez.

La situación de Donnarumma en PSG

La relación entre el club francés y el arquero se tensó luego de que la dirigencia le propusiera un contrato con salario vinculado a rendimiento y cantidad de partidos, oferta que fue rechazada. Esto, sumado al fichaje de Lucas Chevalier -el preferido de Luis Enrique por su juego con los pies-, relegó a Donnarumma al banco.

Mientras tanto, en Old Trafford ya iniciaron conversaciones por Dibu Martínez. La primera oferta formal del United fue rechazada por Aston Villa por no cumplir con sus pretensiones mínimas. Inicialmente, el intento fue un préstamo por un año con opción de compra, pero el club de Birmingham quiere una venta definitiva y en cifras más altas.

El técnico Rúben Amorim tiene su objetivo claro: Martínez debe ser el próximo dueño del arco de los Red Devils. Si Guardiola cumple su plan y Donnarumma se muda a Manchester, pero al lado celeste, el campeón del mundo podría terminar siendo beneficiado.