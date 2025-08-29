La tremenda sentencia del DT del Manchester United tras el papelón en la Carabao Cup: "A veces..."

Rubén Amorim, entrenador del Manchester United, lanzó una cruda frase tras la eliminación de su equipo ante el Grimsby Town, equipo de la Cuarta división.

Rúben Amorim, técnico del Manchester United, admitió que a veces quiere "dimitir", después de no haber ganado ninguno de los tres partidos que ha jugado en este inicio de temporada y de ser eliminado en la Copa de la Liga por el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división).

"A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme veinte años aquí. A veces no quiero estar con mis jugadores, es algo que tengo que mejorar", dijo el entrenador portugués este viernes en rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Burnley.

Amorim, que ha sumado apenas 28 puntos en 29 partidos de Premier desde que llegó al United, ha arrancado la temporada con derrota contra el Arsenal, empate frente al Fulham y eliminación en penaltis contra el Grimsby.

Rubén Amorim se lamentó tras el papelón del Manchester United Ruben Amorim Rubén Amorim y una tajante sentencia tras la eliminación ante el Grimsby Town. EFE

Después de la derrota ante el Grimsby, Amorim dio unas preocupantes declaraciones en las que dijo que "algo tiene que cambiar" y que no siempre se puede estar cambiando a los 22 jugadores.