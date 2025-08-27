La increíble confesión del arquero que hizo historia al eliminar al Manchester United en la Carabao Cup: "Estoy enojado"

Christy Pym, arquero del humilde Grimsby Town de la cuarta categoría, atajó un penal clave en la definición ante el Manchester United, pero reconoció que es hincha del club eliminado.

Christy Pym fue el héroe al tapar un penal decisivo en la histórica clasificación de Grimsby Town ante Manchester United en la Carabao Cup. Foto: captura de TV.

El Manchester United cayó 12-11 en la tanda de penales frente a Grimsby Town de la cuarta categoría del fútbol británico. La catastrófica derrota derivó en la eliminación directa del equipo de Manchester de la Copa de la Liga.

Christy Pym, arquero del Grimsby Town, fue protagonista de la noche al atajar un penal decisivo en la definición por la Carabao Cup ante el Manchester United. Pero lo que más sorprendió no fue su actuación, sino sus palabras después del partido: “Soy del United, así que estoy enojado”, confesó sin filtro el inglés de 30 años, que además aseguró que, pese al fastidio por su fanatismo, la victoria fue “simplemente maravillosa”.

Más allá del resultado, el arquero dejó claro que lo vivió con sentimientos encontrados: “Por noches como estas es que jugamos al fútbol. Fue una experiencia maravillosa, pero para ser sincero estoy enojado porque soy del United”, dijo ante la prensa, entre la emoción y la incredulidad de los hinchas.

El partido tuvo de todo. Grimsby se adelantó rápido con goles de Charles Vernam y Tyrell Warren, aprovechando una floja salida de André Onana. El United, dirigido por el portugués Rúben Amorim, reaccionó con un tanto del flamante refuerzo Bryan Mbeumo y, cuando parecía que todo terminaba, Harry Maguire empató en el minuto 89 para estirar la historia hasta los penales.