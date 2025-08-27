La increíble confesión del arquero que hizo historia al eliminar al Manchester United en la Carabao Cup: "Estoy enojado"
Christy Pym, arquero del humilde Grimsby Town de la cuarta categoría, atajó un penal clave en la definición ante el Manchester United, pero reconoció que es hincha del club eliminado.
El Manchester United cayó 12-11 en la tanda de penales frente a Grimsby Town de la cuarta categoría del fútbol británico. La catastrófica derrota derivó en la eliminación directa del equipo de Manchester de la Copa de la Liga.
Christy Pym, arquero del Grimsby Town, fue protagonista de la noche al atajar un penal decisivo en la definición por la Carabao Cup ante el Manchester United. Pero lo que más sorprendió no fue su actuación, sino sus palabras después del partido: “Soy del United, así que estoy enojado”, confesó sin filtro el inglés de 30 años, que además aseguró que, pese al fastidio por su fanatismo, la victoria fue “simplemente maravillosa”.
El arquero de Grimsby Town que eliminó al Manchester United
Más allá del resultado, el arquero dejó claro que lo vivió con sentimientos encontrados: “Por noches como estas es que jugamos al fútbol. Fue una experiencia maravillosa, pero para ser sincero estoy enojado porque soy del United”, dijo ante la prensa, entre la emoción y la incredulidad de los hinchas.
El partido tuvo de todo. Grimsby se adelantó rápido con goles de Charles Vernam y Tyrell Warren, aprovechando una floja salida de André Onana. El United, dirigido por el portugués Rúben Amorim, reaccionó con un tanto del flamante refuerzo Bryan Mbeumo y, cuando parecía que todo terminaba, Harry Maguire empató en el minuto 89 para estirar la historia hasta los penales.
La tanda fue maratónica: terminó 12-11 a favor del club de la cuarta división. Allí apareció la figura de Pym, que contuvo el disparo del brasileño Matheus Cunha y selló la clasificación a la tercera ronda de la Copa de la Liga, en una de las grandes sorpresas del fútbol inglés en los últimos años.
Con esta eliminación, el Manchester United sigue sin poder levantar cabeza en las copas domésticas, mientras que Grimsby Town se ganó un lugar en los titulares del mundo entero gracias a su gesta y a la insólita revelación de su arquero.