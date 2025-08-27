Locura por River en Mendoza: cientos de hinchas coparon el centro a la espera de sus ídolos

Un buen número de simpatizantes de River se acercó hasta el hotel ubicado en calle Belgrano para esperar la llegada de la delegación.

Hinchas de River esperan ver a sus ídolos antes del partido contra Unión.

“Mendoza es de River ”, según un popular canto de los hinchas millonarios que tuvo su auge durante los famosos torneos de verano en los que el Superclásico con Boca era moneda corriente en la provincia. Esta miércoles por la noche, fue otra la ocasión aunque con la misma pasión.

Cientos de simpatizantes de La Banda se reunieron frente al Diplomatic, donde se alojará la delegación de River durante su estadía en la provincia, y coparon la calle Belgrano (para alegría de vecinos y transeúntes de la zona) con la intención de estar un poco más cerca de sus ídolos.

Recibimiento River Mendoza Cientos de hinchas se reunieron en el centro mendocino para recibir a la delegación de River.

River se mide ante Unión por Copa Argentina Es que River juega este jueves, desde las 21:15, contra Unión de Santa Fe en el Malvinas Argentinas. La ocasión: los octavos de final de la Copa Argentina, que ya tiene a Racing esperando del otro lado por el ganador de la llave.

A la espera de una foto, un autógrafo, un mínimo contacto con los futbolistas del Millo o el mismo Marcelo Gallardo, hinchas de Mendoza y otras partes del país hicieron el aguante con banderas, fuegos artificiales y mucho entusiasmo.