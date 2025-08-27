Marcelo Gallardo se contuvo de tomar una drástica decisión en River: "Hubiese sido un escándalo"

Continúan las repercusiones tras el empate sobre la hora ante Lanús: se conoció una actitud de Marcelo Gallardo que pudo haber desatado la tormenta en el Millo.

Marcelo Gallardo se mostró muy molesto con el rendimiento de su equipo ante Lanús (foto de archivo)

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena tras la igualdad 1-1 entre River Plate y Lanús por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El entrenador sorprendió al cancelar la conferencia de prensa, una decisión que generó versiones sobre su malestar con el resultado y, sobre todo, con el nivel de juego del equipo.

El Millonario se había puesto en ventaja pero el Granate alcanzó el empate en la última jugada del partido, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez. A pesar de que el punto le permitió a River quedar como líder de su grupo con 12 unidades, el Muñeco se mostró visiblemente molesto durante gran parte del encuentro.

La bronca de Marcelo Gallardo El gesto de bronca de Gallardo en la previa a la última jugada del partido El gesto de bronca de Gallardo en la previa a la última jugada del partido ESPN

El periodista Gustavo Yarroch, que sigue el día a día del club de Núñez para radio La Red, reveló que el motivo de la ausencia de Gallardo ante los medios fue la bronca por el rendimiento: “Esto es información. A él no le gusta que su equipo juegue como está jugando, no concibe que River no pueda dar cuatro pases consecutivos”, señaló.

Según Yarroch, el DT incluso estuvo cerca de tomar una medida drástica en el primer tiempo: mandó a calentar a Driussi, Salas, Juanfer Quintero y Montiel a los 28 minutos de juego y evaluó realizar varios cambios inmediatos, algo poco habitual a esa altura del partido. “Si lo hacía hubiese sido un escándalo. Creo que se contuvo para no incendiar al plantel”, agregó el periodista.