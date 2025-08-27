La "trampa táctica" de Leonardo Madelón: su curiosa estrategia de Unión para eliminar a River
El DT de Unión habló en la previa del duelo ante River por Copa Argentina y reveló su plan para intentar dar el golpe frente al equipo de Marcelo Gallardo.
Unión de Santa Fe y River Plate se enfrentarán este jueves a las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina, en un duelo que promete intensidad y que definirá al próximo rival de Racing.
Consciente de la magnitud del desafío, Leonardo Madelón, entrenador del Tatengue, habló con humor y con realismo sobre la estrategia para enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo.
En conferencia de prensa, el DT sorprendió con una broma que hizo reír a todos: “¿Cómo voy a jugarle a River? Lo vamos a secuestrar a Colidio primero, ja”. Sin embargo, rápidamente dejó de lado las risas para plantear su visión: “En el fútbol tenemos que buscar trampas, estrategias, ellos también sacan ventajas de muchas cosas”, explicó.
La vieja “trampa táctica” de Leonardo Madelón
Madelón considera que su equipo debe plantarse sin complejos para competir con el Millonario: “Hay que atacar, sacarse los miedos”, insistió, destacando la importancia de no replegarse y animarse a disputar el control del partido.
No es la primera vez que Madelón utiliza la “trampa táctica”. Con este término, el entrenador de Unión hace referencia a un esquema asfixiante y veloz, un estilo bastante propio del DT.
Unión llega a este cruce con confianza renovada. El Tatengue suma nueve puntos en el Clausura y ya eliminó a Rosario Central en la instancia anterior. Ahora sueña con alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina, algo que no consigue desde 2016, justamente cuando River fue su verdugo.