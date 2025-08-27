La "trampa táctica" de Leonardo Madelón: su curiosa estrategia de Unión para eliminar a River

RACING ESPERA RIVAL La agenda semanal tendrá a @clubaunion enfrentándose a @RiverPlate , en un duelo que definirá al último clasificado para los Cuartos de Final de la 13º edición de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/PUm2BeZbyL

Consciente de la magnitud del desafío, Leonardo Madelón , entrenador del Tatengue, habló con humor y con realismo sobre la estrategia para enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo.

En conferencia de prensa, el DT sorprendió con una broma que hizo reír a todos: “¿Cómo voy a jugarle a River ? Lo vamos a secuestrar a Colidio primero, ja”. Sin embargo, rápidamente dejó de lado las risas para plantear su visión: “En el fútbol tenemos que buscar trampas, estrategias, ellos también sacan ventajas de muchas cosas”, explicó.

Madelón considera que su equipo debe plantarse sin complejos para competir con el Millonario: “Hay que atacar, sacarse los miedos”, insistió, destacando la importancia de no replegarse y animarse a disputar el control del partido.

No es la primera vez que Madelón utiliza la “trampa táctica”. Con este término, el entrenador de Unión hace referencia a un esquema asfixiante y veloz, un estilo bastante propio del DT.

madelon union Leonardo Madelón bromeó sobre su estrategia para enfrentar a River en la Copa Argentina. X @clubaunion

Unión llega a este cruce con confianza renovada. El Tatengue suma nueve puntos en el Clausura y ya eliminó a Rosario Central en la instancia anterior. Ahora sueña con alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina, algo que no consigue desde 2016, justamente cuando River fue su verdugo.