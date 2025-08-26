River espera por el partido ante Unión en Mendoza: cómo le fue en nuestra provincia por la Copa Argentina

La provincia de Mendoza fue la plaza ideal para River durante muchos años, pero en las últimas visitas sufrió dos dolorosas derrotas por la Copa Argentina.

Facundo Colidio, una de las figuras de River, en el último partido del Millo en Mendoza por Copa Argentina frente a Temperley.

La provincia de Mendoza fue la plaza ideal para River durante muchos años, pero en las últimas visitas todo cambió y sufrió dos dolorosas derrotas por la Copa Argentina. Este jueves, el Millonario tendrá un nuevo compromiso ante Unión de Santa Fe por los dieciseisavos de final, donde el vencedor se enfrentará a Racing Club en octavos.

El estadio Malvinas Argentinas vio consagrarse en dos ocasiones a River Plate por la Copa Argentina, primero en 2017, cuando venció 2 a 1 a Atlético Tucumán en la final, con goles de Ignacio Scocco e Ignacio Fernández, y luego, en 2019, donde volvió a gritar campeón con un 3 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero con tantos nuevamente de Scocco y Nacho Fernández y uno de Julián Álvarez. En el medio, también festejó la Supercopa Argentina 2018 ante Boca, en uno de los títulos más recordados de la era de Marcelo Gallardo.

En ese período, además, River consiguió triunfos de Copa Argentina en Mendoza por los cuartos de final de 2017, cuando goleó 3 a 0 a Deportivo Morón con goles de Ignacio Fernández, Jonathan Maidana y Rafael Borré; en 2018 al superar 3 a 1 a Sarmiento de Resistencia con dos tantos de Juanfer Quintero y uno de Borré ; y en 2019, tras vencer 2 a 0 a Almagro con goles de Borré e Ignacio Scocco.

Sin embargo, la racha de triunfos se cortó en 2023, cuando el conjunto de Núñez cayó en octavos de final frente a Talleres de Córdoba por 1 a 0. Finalmente, en 2024 el Millo quedó eliminado inesperadamente en dieciseisavos tras igualar 1 a 1 con Temperley y caer 5-4 en la tanda de penales.

Todos los resultados de River Plate en Mendoza por la Copa Argentina Mendoza, la provincia que mejor le sentaba a River, ya no garantiza alegrías para los de Marcelo Gallardo. Estos son los resultados del club de Núñez por la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas.