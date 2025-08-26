Así quedó el auto de Claudia Villafañe tras su accidente frente a la cancha de River

Según el parte policial, Claudia Villafañe habría intentado girar en U y durante la maniobra, chocó contra un auto.

El siniestro ocurrió en la avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna.

Este martes por la mañana, Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, protagonizó un accidente frente a la cancha de River, en la avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna. Como consecuencia del siniestro, debió ser asistida.

Según trascendió, Claudia circulaba a bordo de su Audi cuando intentó girar en U en un lugar donde no estaba permitido. Mientras realizaba la maniobra, chocó contra un auto que circulaba por la zona.

Así quedó el Audi de Claudia Villafañe En las últimas horas, se viralizó cómo quedó el auto de la ex de Maradona tras el siniestro vial. En la foto se observa que, como consecuencia del impacto, la parte delantera derecha del vehículo de alta gama de color negro quedó destruida.

auto de Claudia Villafañe X Cómo está la salud de Claudia Villafañe tras el accidente Por otro lado, debido al accidente, Claudia sufrió una lesión superficial en la zona de la cabeza, por lo que debió ser asistida en el lugar del hecho. Luego, se trasladó por sus propios medios a la guardia del Sanatorio Los Arcos.