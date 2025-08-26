Brutal tiroteo en Neuquén: asesinaron a dos adolescentes y encontraron más de 20 vainas servidas

Dos adolescentes de 16 y 18 años fueron asesinados en la madrugada del martes, en un tiroteo que dejó más de 20 vainas servidas.

El salvaje hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Cutral Co, provincia de Neuquén. Allí, dos jóvenes de 16 y 18 años fallecieron luego de un tiroteo en el barrio Nehuen Che. Las dos víctimas adolescentes presentaban múltiples heridas de bala.

Según informó el subdirector de Seguridad de la ciudad, Pedro Güento, a LM Neuquén, los investigadores recolectaron más de 20 vainas servidas de distintos calibres sobre la calle donde ocurrió el hecho.

Además, comentó: "No encontramos vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento", subrayando que "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta de que se disparó para el otro lado".

Los vecinos del barrio fueron quienes realizaron el llamado a las autoridades, alertando al Comando Radioeléctrico, que desplegó un móvil en el lugar. Según el oficial, al llegar, los policías observaron a las víctimas y solicitaron una ambulancia que, al arribar, constató el deceso de los dos jóvenes.

La investigación en relación al tiroteo Más tarde, confirmaron que el menor de las víctimas presentaba varias heridas de bala: tres en la espalda, otra en el cuello y otra en la zona intercostal izquierda, según explicó Güento.