Sangre y horror en Santiago del Estero: un hombre le disparó a su expareja e intentó suicidarse

El intento de femicidio ocurrió en el barrio José Hernández de la localidad de Robles, Santiago del Estero.

Un intento de femicidio conmocionó a la provincia de Santiago del Estero. El fin de semana, un hombre le disparó a su expareja tras una fuerte discusión. Tras la violenta secuencia, el atacante intentó suicidarse. En estos momentos, ambos se encuentran internados en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

El terrible incidente ocurrió sobre la calle General Taboada, en el barrio José Hernández de la localidad de Robles. Los vecinos fueron quienes alertaron a la Policía. En el lugar del hecho, los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer, identificada como Maira Milena Gerez (32), en medio de un charco de sangre. A su lado se encontraba su ex con un disparo en la cabeza.

Cómo fue el violento episodio De acuerdo a la investigación, el atacante, identificado como Carlos Cayetano Abregú (36), fue a la casa de su ex para pedirle retomar la relación. Sin embargo, discutieron y de un momento a otro, Abregú sacó un revólver calibre 32 y amenazó a Gerez.

El hombre le disparó por detrás y segundos después, intentó suicidarse. Tras el hecho, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. La mujer presentaba un disparo con orificio de entrada en la región temporal izquierda y el proyectil quedó alojado en su columna vertebral.

Por otro lado, el agresor presentaba una herida de proyectil en la región temporal derecha con un orificio de salida en la región parietal izquierda. En estos momentos, ambos se encuentran internados en estado crítico.