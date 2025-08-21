Femicidio de Cecilia Strzyzowski: confirmaron cuándo iniciará el juicio contra el Clan Sena
César Sena, el entonces esposo de Cecilia Strzyzowski, está acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, de partícipes primarios.
El Poder Judicial de la provincia del Chaco definió la fecha en la que comenzará el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde serán juzgados Emerenciano y César Sena, y Marcela Acuña, junto a colaboradores.
Según lo dispuso la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, el juicio comenzará el 28 de octubre. Tendrá lugar asimismo los días 29 y 30 de octubre; y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Todos los debates comenzarán a las 7 de la mañana.
Te Podría Interesar
Las audiencias preliminares todavía están en desarrollo. Este mes tendrán lugar los días 25 y 26 de agosto. Continuarán en septiembre durante los días 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26.
Quiénes son los acusados del femicidio
César Sena, el entonces esposo de Cecilia, será juzgado acusado de homicidio doblemente agravado. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes piqueteros cercanos al exgobernador de Chaco Jorge Capitanich, serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. En caso de ser hallados culpables en el juicio oral, los Sena pueden recibir una condena a reclusión perpetua.
Los otros cuatro imputados, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, llegarán acusados de encubrimiento agravado.
Las hipótesis de los fiscales
El 2 de junio de 2023 por la mañana, Cecilia Strzyzowski, de 28 años, entró a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, junto con César Cena, su marido. Los suegros de la mujer no estaban en la vivienda y ella tenía una valija negra en la mano, según pudieron registrar las cámaras.
Según la hipótesis que llevan adelante los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado, César Sena habría llevado engañada a su esposa a la casa de sus padres, quienes se habían ausentado "deliberadamente para crear un ambiente propicio para el homicidio".
La excusa de la visita era programar un viaje a Ushuaia para conseguir empleos. Asimismo, los Sena también habrían armado un plan para hacer desaparecer el cuerpo de la joven con la participación de cuatro colaboradores cercanos del grupo piquetero.