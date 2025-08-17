Clan Sena: cayó "La Pistolera", la excustodia de Marcela Acuña que estaba prófuga

"La Pistolera" es el apodo de María Magdalena Machado, la excustodia de Marcela Acuña, la esposa de Emerenciano Sena. La detuvieron en Entre Ríos.

María Magdalena Machado, conocida como “La Pistolera” o “La Gatillera”, fue capturada este sábado en un control de colectivos en la provincia de Entre Ríos, tras permanecer prófuga de la justicia desde agosto de 2023. Machado, de 36 años y excustodia de Marcela Acuña del clan Sena, era buscada por haberse tiroteado con un jefe policial en Chaco.

La detención tuvo lugar en un operativo en la Ruta Nacional 14, en el paraje Chajarí. Para dar con su paradero, los investigadores seguían la pista de que se había refugiado en la localidad bonaerense de Mercedes. Sin embargo, la hallaron a bordo de un micro de turismo de la empresa Pulqui, que se dirigía hacia el norte del país.

Por qué buscaban a "La Pistolera" y su vínculo con Marcela Acuña Machado tenía una orden de captura vigente por una causa de “abuso y portación de arma sin autorización legal”. En ese expediente, se le imputa haberse enfrentado a tiros con el comisario Osvaldo Verón. Aunque en su momento fue detenida y se le secuestró el arma, recuperó la libertad bajo disposición judicial y desde entonces se mantuvo prófuga.