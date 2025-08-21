Horror en Salta: un policía asesinó a tiros a su pareja y luego se suicidó

El trágico hecho ocurrió el miércoles por la noche sobre la calle Emilia Bustamente al 1200, en la ciudad de Orán, Salta.

El lugar del crimen se encuentra a pocas cuadras de la Base Mitre de la Policía de Salta.

Un femicidio mantiene en vilo a la provincia de Salta, donde un policía asesinó a tiros a su pareja, quien también era agente policial. Tras el aberrante crimen, el hombre se suicidó. Por el momento, la fuerza de seguridad provincial no emitió un comunicado.

El trágico hecho ocurrió el miércoles por la noche sobre la calle Emilia Bustamante al 1200, a pocos metros de la Base Mitre de la Policía de Salta, en la ciudad de Orán, donde funciona la División de Drogas Peligrosas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que luego de una acalorada discusión entre la pareja, el hombre la habría matado a quemarropa. Tras el crimen, el hombre se disparó en la cabeza.

Como consecuencia, el atacante, identificado como Humberto Darío Choque, debió ser trasladado al hospital San Vicente de Paul, donde falleció. En el mismo hospital confirmaron la muerte de la víctima, identificada como Erica Quispe.