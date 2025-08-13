Cada vez más complicado: seguirá preso el presunto autor del femicidio de Flora Moyano

La Justicia le dictó la prisión preventiva la tarde de este miércoles a Walter Jesús Amador Molina Corvalán , el preso acusado de cometer el femicidio de Flora Moyano durante unas salidas transitorias , a fines de julio en Las Heras . A partir del pedido de la fiscalía, la jueza Érica Patricia Sánchez decidió que continúe tras las rejas.

Acorralado por las múltiples pruebas en su contra, el presunto femicida lasherino quedó aún más complicado en el expediente que lidera el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello . Una serie de elementos lo colocan en el lugar donde fue hallado el cadáver de su expareja, tal como el recorrido que registró la pulsera con tecnología GPS , con la que Molina Corvalán era monitoreado por el Servicio Penitenciario .

De esa manera, comenzó a dar los primeros pasos hacia el juicio en su contra, donde arriesgará una pena a prisión perpetua, ya que se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , es decir, femicidio .

Fue cerca de la 1.30 del domingo 27 de julio cuando una hija de Moyano radicó la denuncia por el paradero de su madre, relatando a las autoridades que la mujer dejó su domicilio a las 19 del sábado y fue a reunirse con Molina Corvalán , pero jamás regresó.

A raíz de la presentación judicial, se le dio intervención personal de la División Búsqueda de Personas , de Investigaciones , y horas después de iniciadas las averiguaciones se tomó conocimiento, alrededor de las 11.30 del domingo, sobre el hallazgo de un cadáver femenino en Las Heras .

Fue un joven de la zona quien dio con los restos mientras recorría la zona para recolectar leña junto con sus padres. Al notarlo, salió corriendo y le dio aviso a una movilidad de Investigaciones que realizaba tareas en el barrio Democracia por la desaparición de la mujer.

homicidio-las-heras-mujer-36775 El descampado donde fue hallado el cuerpo de la mujer. Cristian Minich / MDZ

Al cabo de algunos minutos, un grupo de familiares y vecinos de la víctima llegaron hasta el lugar a la espera de la identificación del cadáver. Instantes después, se confirmó que era Moyano y eso desató la conmoción entre los allegados que se encontraban en la escena.

En tanto, de los primeros trabajos periciales surgió que la mujer presentaba golpes y signos de haber sido asfixiada. Asimismo, detectaron un escrito en su espalda: "Ahora no culias con nadie más", lo que encaminó aún más la causa hacia un femicidio y elevó el nivel de sospecha contra Molina Corvalán, quien fue detenido a las pocas horas y días después terminó imputado por el femicidio de la mujer.