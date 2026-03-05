Quién era el preso que se tiró desde el 4° piso de los tribunales, cayó sobre el auto de un juez y murió

Se trata de un hombre de 37 años que estaba acusado de “abuso sexual con acceso carnal”. El miércoles por la tarde confirmaron su muerte.

El miércoles, un terrible episodio tuvo lugar en los tribunales de La Plata. Un preso acusado de abuso sexual se tiró desde un cuarto piso y cayó sobre el auto de un juez. El detenido resultó herido y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, horas después murió en el centro médico.

Quién era el detenido El hombre fue identificado como Miguel Zacarías (37), quien había sido arrestado el día anterior en Tolosa, acusado de “abuso sexual con acceso carnal”. La detención de Zacarías se concretó gracias a la denuncia de una mujer por un presunto episodio contra una nena de 11 años (hermana de la novia de Zacarías).

Tras el procedimiento en Tolosa, el sospechoso quedó alojado en la Comisaría Sexta de La Plata y luego fue trasladado a los tribunales para avanzar con cuestiones relacionadas a su defensa.

El insólito episodio El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 12 del mediodía, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría N°4 , bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Video: un preso se tiró desde el cuarto piso de los tribunales de La Plata En un descuido de las autoridades se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío. La caída se produjo en el sector dedicado al estacionamiento de vehículos del personal judicial y las autoridades del fuero. Según trascendió, Zacarías impactó contra el auto del juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en su parte delantera.