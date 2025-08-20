Horror en Salta: inicia el juicio contra una mamá acusada de asesinar a su hijo de 11 años

Los Tribunales de la provincia de Salta dieron inicio al juicio oral contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en agosto de 2023, por el que se la imputa de agredir al menor en la cabeza, lo que terminó provocándole la muerte.

Santiago López Soto, el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, será el que represente al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro.

La imputada enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas en detrimento de su hijo Leonel Guillermo Francia, quien tenía 11 años.

El proceso se extenderá hasta el 9 de septiembre y contará con la declaración de unos 60 testigos. El tribunal está integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

La causa se inició el 31 de agosto de 2023, cuando el niño llegó sin vida al hospital Papa Francisco, con visibles lesiones en su cuerpo. Según la autopsia, falleció tras recibir un golpe con un elemento contundente que le provocó una grave herida en la cabeza.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la víctima residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su mamá, quien habría sido la autora de la agresión fatal. En la investigación se analizaron cámaras de seguridad, testimonios y distintas diligencias que derivaron en su imputación.

También se comprobó que, meses antes, la mujer ya lo había agredido físicamente, situación que incluso fue advertida y denunciada en el ámbito escolar.

El padre del niño se constituyó como querellante en la causa y está representado por abogados particulares.