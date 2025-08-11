"Me sacaste la vida", el desgarrador mensaje de la mamá de Joaquín, el nene asesinado por su papá en Lomas de Zamora
El filicidio ocurrió en un domicilio ubicado en Lomas de Zamora. Se aguardan los resultados de los peritajes psiquiátricos al agresor.
El martes pasado, un filicidio conmocionó al partido bonaerense de Lomas de Zamora. Un hombre de 52 años, identificado como Alejandro Rufo, asesinó a puñaladas a su hijo de 8 años. Tras el crimen, el hombre intentó quitarse la vida, por lo que debió ser internado.
En las últimas horas, Natalia Ciak, madre del nene , se expresó en redes sociales y fulminó a su esposo. “Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior… Tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal… Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver… Enfermo vos y todo tu séquito”, dice el mensaje que dejó Ciak en una de las publicaciones en la que se lo ve a Rufo junto a su hijo.
“Vas a arder en el infierno”, se lee en otro de los mensajes que escribió la madre del niño de ocho años. Y sentenció: “Con Joaquin no”.
Qué reveló la autopsia al cuerpo del nene
La necropsia confirmó que el menor de 8 murió por “asfixia por comprensión extrínseca de cuello”, lo que significa que la víctima fue estrangulada por su padre.
La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, espera poder indagar al agresor en los próximos días. A su vez, se aguardan los resultados de los peritajes psiquiátricos para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.