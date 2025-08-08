Qué reveló la autopsia al cuerpo del nene de 8 años que fue asesinado por su padre en Lomas de Zamora

El filicidio ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Díaz Vélez 192, en Lomas de Zamora. El agresor se encuentra internado en terapia intensiva.

El hombre que asesinó a su hijo a puñaladas en su casa en Lomas de Zamora.

El martes un filicidio conmocionó al partido bonaerense de Lomas de Zamora. Un hombre de 52 años, identificado como Alejandro Rufo, asesinó a puñaladas a su hijo de 8 años. Tras el crimen, el hombre intentó quitarse la vida. En estos momentos, se encuentra internado en terapia intensiva.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo del niño. La necropsia confirmó que el menor de 8 murió por “asfixia por comprensión extrínseca de cuello”, lo que significa que la víctima fue estrangulada por su padre.

La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, espera poder indagar al agresor en los próximos días. A su vez, se aguardan los resultados de los peritajes psiquiátricos para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Los fuertes detalles del filicidio Según trascendió, esa mañana, antes de dejar a su esposa en una parada para que tomara una combi rumbo al trabajo, la pareja habría mantenido una fuerte discusión. Según trascendió, fue su esposa, Natalia Andrea, quien llamó al 911 para denunciar que no podía comunicarse con su marido. Ante la denuncia, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio ubicado en la calle Díaz Vélez 192.