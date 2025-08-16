Deportivo Maipú perdió 1-0 frente Gimnasia y Tiro en Salta y quedó al borde de salir del Reducido

Deportivo Maipú perdió esta noche 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional que se jugó en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.

Con la caída, Maipú quedó octavo con 36 puntos, el último lugar de acceso al Reducido, y ahora depende de que Racing de Córdoba no supere a San Miguel el domingo. En cambio, Gimnasia y Tiro dio un gran salto: pasó del séptimo al tercer puesto y suma 40 unidades.

La primera parte fue pareja, con leve superioridad del Albo, que asumió la iniciativa como local. Deportivo Maipú no estuvo fino en ataque y apenas generó una situación clara a los 22 minutos: Emiliano Ozuna desbordó por izquierda y tocó hacia Pío Bonacci, quien remató de zurda dentro del área, pero el arquero Federico Abadía respondió con una gran tapada.

Gimnasia y Tiro tuvo sus chances: a los 35 Lautaro Gordillo remató de primera desde la izquierda, pero la pelota se fue desviada; a los 39 Gabriel Díaz conectó un cabezazo tras un tiro libre que se fue por arriba; y en el cierre del primer tiempo, a los 46, Renzo Reynaga probó con un zurdazo cruzado que también se fue apenas desviado.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Gimnasia y Tiro se adelantó en el marcador. Un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Lautaro Montoya encontró a Ivo Cháves completamente libre en el área, quien definió de cabeza para poner el 1-0 a favor del conjunto salteño.

El gol de Cháves para Gimnasia y Tiro ante Maipú.

El gol generó la reacción del entrenador de Maipú, Alexis Matteo, que comenzó a protestar con vehemencia ante el árbitro Adrián Franklin. La intensidad de los reclamos le valió la expulsión, aunque no quedó claro qué le reclamaba exactamente.

El Cruzado tuvo su primera chance clara del complemento a los 6 minutos. Tras un córner desde la izquierda, Luciano Arnijas se anticipó en el primer palo y remató de cabeza, pero la pelota se fue apenas desviada, dejando el empate pendiente.

A los 24 minutos volvió a avisar Maipú, otra vez con la receta de la pelota parada: centro largo desde la izquierda que encontró a Pío Bonacci en el área, quien ganó de cabeza y obligó a una gran atajada de Abadía para mantener el cero.

Deportivo Maipú afronta una visita de riesgo en Salta.

El equipo mendocino insistió con las jugadas de pelota quieta y, a los 33, un envío de Marcelo Eggel cruzó toda el área sin que nadie pudiera empujarla, pasando muy cerca del palo.

Dos minutos más tarde, el Cruzado rozó el empate con un zurdazo de Agustín Gaitán desde afuera del área que exigió al arquero local. En el rebote lo tuvo Marco Campagnaro, pero otra vez apareció Abadía para salvar a Gimnasia y Tiro.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

En la próxima jornada, Maipú recibirá en su estadio a Los Andes, mientras que el Albo salteño tendrá una dura visita en el Sur ante Deportivo Madryn.

