Con un golazo de Eggel, Deportivo Maipú logró un triunfo clave ante Tristán Suárez para seguir en Reducido

Deportivo Maipú venció 1-0 a Tristán Suárez en el Sperdutti, subió al octavo puesto de la Zona A y aún tiene un partido pendiente ante San Martín de Tucumán.

El Chelo Eggel abrió el marcador con un espectacular tiro libre que le dio la victoria ajustada a Deportivo Maipú ante Tristán Suárez.

Con un preciso y precioso gol de tiro libre de Marcelo Eggel, Deportivo Maipú derrotó 1-0 a Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional, y se afianza en la zona de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, con un partido pendiente ante San Martín de Tucumán.

El arranque fue intenso, con Tristán Suárez plantándose firme y manejando la pelota gracias a la experiencia de varios ex Maipú en su once inicial. Sin embargo, la primera llegada clara fue para el local, con una combinación entre Saccone y Paredes que no pudo terminar en gol. La visita respondió con un cabezazo de Domínguez que pasó cerca, en un primer tiempo parejo y con pocas emociones.

En el complemento, Maipú salió con más decisión y avisó con dos cabezazos -uno de Bonacci y otro de De la Reta- que no encontraron el arco. El Lechero también tuvo lo suyo, con una contra de Da Rosa que exigió a Pietrobono y un gol anulado a Ostachuk por posición adelantada.

La jugada decisiva llegó a los 34 minutos, cuando una falta cerca del área visitante le dio la chance a Marcelo Eggel. El “Chelo” se hizo cargo del tiro libre y la clavó al ángulo, firmando un verdadero golazo para el 1-0.

El sensacional tiro libre de Eggel para el 1-0 del Deportivo Maipú El golazo de Marcelo Eggel para el 1-0 de Maipú ante Tristán Suárez El golazo de Marcelo Eggel para el 1-0 de Maipú ante Tristán Suárez TyC Sports Play Con el resultado a favor, Maipú se dedicó a aguantar los intentos finales del Lechero y celebró una victoria que lo deja en puestos de Reducido, con la chance de escalar más si gana el pendiente ante San Martín de Tucumán. Un paso importante para seguir soñando con el segundo ascenso a la Liga Profesional.