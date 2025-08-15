Video: así luce el Malvinas Argentinas para el partido de Independiente Rivadavia con Boca

El Malvinas espera por Independiente Rivadavia y Boca, que jugarán el próximo domingo por la quinta fecha del Clausura. Foto: prensa Deportes Mendoza.

Luego de una larga y tediosa espera de 80 días tras el último partido oficial, el estadio provincial Malvinas Argentinas se pone a tono para volver a albergar un evento deportivo que contará además con una importante convocatoria de público.

El pasado 29 de mayo fue la última vez que el Malvinas tuvo actividad oficial, con el encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Grau de Perú, correspondiente a la sexta fecha de la Copa Sudamericana. Desde ese entonces, y debido a la mudanza del Tomba al Feliciano Gambarte, la casa mayor del fútbol mendocino quedó a la espera.

El Malvinas Argentinas espera por Independiente Rivadavia y Boca El próximo domingo, desde las 20.30, el gigante de cemento será escenario de un partido importante y volverá a lucir como en sus mejores épocas, con un campo de juego en óptimas condiciones y una geografía acorde a dos clubes convocantes como Independiente Rivadavia y Boca.

El Malvinas Argentinas, entre el deporte y la música En medio de la determinación que tomó el gobierno provincial de apuntar a la realización de eventos privados que no necesariamente estén vinculados al deporte, el Malvinas no sólo espera por el juego del domingo.

En las últimas horas, la organización de la Copa Argentina anunció al estadio provincial como sede para el choque entre River y Unión de Santa Fe, válido por los octavos de final del mencionado torneo, que se jugará el miércoles 28 de agosto a las 21.30.