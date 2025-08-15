Gimnasia renovó autoridades: Fernando Porretta sigue siendo el presidente del club
En una Asamblea Ordinaria realizada este jueves, Gimnasia y Esgrima renovó autoridades y Fernando Porretta continuará como presidente de la institución.
El Club Atlético Gimnasia y Esgrima celebró la Asamblea General Ordinaria en la cual se trató como punto principal la elección de nuevas autoridades, conforme a los Estatutos Sociales de la Institución. La misma se desarrolló este jueves por la tarde noche en la sede de calle Lencinas, en el Parque General San Martín y contó con la participación de socios del club con su cuota de agosto al día.
El actual presidente, Fernando Porretta, continuará como máxima autoridad del Lobo, dado que no hubo lista opositora, aunque si aparecen nuevos nombres en distintos cargos de la comisión directiva.
El cambio más importante es la flamante presencia de Juan Pablo Civit como vicepresidente del club.
En definitiva, las nuevas autoridades del Lobo por un periodo de dos años a partir de ahora son:
- Presidente: Fernando A. Porretta
- Vicepresidente 1°: Juan P. Civit
- Vicepresidente 2°: Carina B. Legrotaglie
- Secretario General: Emiliano A. Zanettini
- Secretario Primero: Martín M. Correa
- Secretaria Segunda: Gianina De Marchi
- Tesorero: Fernando G. Jauregui
- Pro-tesorero: Oscar R. Casares
- Vocales Titulares: Juan Luis De Marchi, Claudio F. Fiochetti, Matías E. García, Fernando A. Carrera, Emilio G. Colombo, Santos H. Coria, Gimena S. Almando, Julieta A. Borsani, Micaela D. Borsani, Pablo D. Brunetti, Alberto A. Brizuela y Luca Porretta.
- Vocales Suplentes: Federico M. Quiros, Juan P. Verzini, Luis G. García, Sebastián González, Federico A. Molina y Ariel F. García.
- Revisores de Cuentas Titulares: Antonio D. Fonolla, Carlos Sebastián Correa y W. Ariel Almando.
- Revisores de Cuentas Suplentes: C. Eduardo Pérez, Alberto D. Versaci y Daniel O. Bono.