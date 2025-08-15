Gimnasia renovó autoridades: Fernando Porretta sigue siendo el presidente del club

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima celebró la Asamblea General Ordinaria en la cual se trató como punto principal la elección de nuevas autoridades, conforme a los Estatutos Sociales de la Institución. La misma se desarrolló este jueves por la tarde noche en la sede de calle Lencinas, en el Parque General San Martín y contó con la participación de socios del club con su cuota de agosto al día.