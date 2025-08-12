Todo listo: se definieron los detalles del encuentro que debe jugar Gimnasia ante Deportivo Morón

Este martes se dieron a conocer los últimos detalles del encuentro pendiente entre Gimnasia y el Deportivo Morón por la fecha 20 de la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima se pone al día. El líder de la Zona B de la Primera Nacional ya conoce todos los detalles del partido pendiente ante Deportivo Morón, encuentro correspondiente a la fecha 20 de la segunda categoría del fútbol argentino.

A pesar de que ya estaba confirmado cuándo se iba a jugar el duelo ante el Gallito, recién este martes el Consejo Federal dio a conocer la hora y algunas cuestiones relacionadas a la televisación.

El Lobo jugará este encuentro pendiente el próximo miércoles 27 de agosto a las 21.10, en el estadio Nuevco Francisco Urbano, del equipo local. El partido será televisado por la señal TyC Sports.

El choque por la fecha 20 debió jugarse el último fin de semana de junio, pero el Mensana debió enfrentar a Independiente de Avellaneda por Copa Argentina (cayó 2 a 1) y por eso fue postergado.

Gimnasia, que en aquel momento tenía a Ezequiel Medrán como entrenador, enfrentará ahora al equipo bonaerense con Ariel Broggi en el banco de suplentes y una racha de tres triunfos consecutivos.