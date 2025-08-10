Gimnasia le ganó 2-0 a Chaco For Ever como visitante y se corta solo en la cima de la Zona B

Por la fecha 26 de la Primera Nacional, Gimnasia derrotó a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García con goles de Muñoz y Antonini y es único puntero.

Luego de un tiro de esquina de Lencioni, Muñoz anticipó en el primer palo y, de cabeza, estableció la diferencia a favor de Gimnasia.

Gimnasia y Esgrima venció 2-0 a Chaco For Ever como visitante por la 26ª fecha de la Primera Nacional y quedó como único puntero de la Zona B, ya que Gimnasia y Esgrima de Jujuy -el otro puntero hasta hoy- igualó frente a Mitre de Santiago del Estero.

De esta manera, el conjunto de Ariel Broggi le sacó dos puntos al Lobo jujeño, pero el conjunto mendocino tiene un partido pendiente de la fecha 20 ante Deportivo Morón, con día y fecha a designar.

El primer gol de Gimnasia llegó a los 20 minutos del primer tiempo: Facundo Lencioni ejecutó un preciso córner desde la derecha y encontró en el área a Matías Muñoz, que ganó en las alturas y conectó un cabezazo letal para poner en ventaja al Blanquinegro. Con este resultado y si el Lobo jujeño no suma de a tres ante Mitre en Santiago del Estero, el conjunto mendocino se subirá en soledad a lo más alto de la tabla.

A los 38 minutos, Gimnasia estiró la diferencia: Fermín Antonini capturó un rebote en la puerta del área y, con un derechazo preciso, la colocó junto al palo para sellar el 2-0.

En el complemento, Chaco For Ever intentó por todos los medios achicar la diferencia y soñar con la remontada, pero se topó con el arquero del Mensana Lautaro Petruchi firme y seguro para sostener el arco invicto.